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В Финляндии полиция задержала пятерых по подозрению в подготовке теракта

Полиция Финляндии. ФОТО: Postimees.ee

В Финляндии во вторник полиция задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, передает Yle.

По информации газеты Satakunnan Kansa, все пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Полиция Юго-Западной Финляндии просит суд выдать разрешение на арест задержанных. Из документов суда следует, что подозреваемые являются коренными финнами. Они все моложе 30 лет.

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