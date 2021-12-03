В Финляндии полиция задержала пятерых по подозрению в подготовке теракта
В Финляндии во вторник полиция задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, передает Yle.
В Финляндии во вторник полиция задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, передает Yle.
По информации газеты Satakunnan Kansa, все пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с огнестрельным оружием и взрывчаткой.
Полиция Юго-Западной Финляндии просит суд выдать разрешение на арест задержанных. Из документов суда следует, что подозреваемые являются коренными финнами. Они все моложе 30 лет.