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  • Эстония
  • Почти 900 срочников прошли курс базовой подготовки и принесли присягу

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Почти 900 срочников прошли курс базовой подготовки и принесли присягу

2 и 3 декабря около 900 военнослужащих срочной службы октябрьского призыва дали присягу верности Эстонской Республике.

В общей сложности в течение двух дней клятву верности произнесло около 900 военнослужащих срочной службы 1-й и 2-й пехотных бригад, Службы тыла и Командования киберобороны.

Начавшие службу этой осенью военнослужащие прошли через семинедельный курс базовой подготовки, в ходе которого они освоили навыки владения оружием, ориентирования на местности, действиям в полевых условиях и другие знания, который были оценены в ходе зачетного марш-броска.

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