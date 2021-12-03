ГАЛЕРЕЯ ⟩ Почти 900 срочников прошли курс базовой подготовки и принесли присягу

В общей сложности в течение двух дней клятву верности произнесло около 900 военнослужащих срочной службы 1-й и 2-й пехотных бригад, Службы тыла и Командования киберобороны.

Начавшие службу этой осенью военнослужащие прошли через семинедельный курс базовой подготовки, в ходе которого они освоили навыки владения оружием, ориентирования на местности, действиям в полевых условиях и другие знания, который были оценены в ходе зачетного марш-броска.