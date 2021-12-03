На шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль: движение на месте ДТП нарушено
На шоссе Пярну-Раквере-Сымеру несколько часов назад произошло столкновение автомобилей, движение нарушено до сих пор, пишет Pärnu Postimees.
На шоссе Пярну-Раквере-Сымеру несколько часов назад произошло столкновение автомобилей, движение нарушено до сих пор, пишет Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сегодня около 16.55 поступило сообщение о ДТП на 16-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Люди в ДТП не пострадали.
По состоянию на 18:55, грузовик по-прежнему был частично на проезжей части и мешал движению.
Участников дорожного движения просят быть в этой районе особенно внимательными и следовать указаниям полиции.