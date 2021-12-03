Тяжелое ДТП: трактор и автомобиль оказались в кювете

Тяжелое ДТП: трактор и автомобиль оказались в кюветеДополнено в 21:51!
Сегодня, 3 декабря, около 19.40 поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа на 124-м километре шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль Nissan и трактор.
Сегодня, 3 декабря, около 19.40 поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа на 124-м километре шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль Nissan и трактор.
За рулем трактора был 66-летний мужчина, который пострадал и был доставлен для оказания первой помощи в больницу, передает Pärnu Postimees. В автомобиле Nissan находились два человека, медики скорой помощи осмотрели их и в госпитализации они не нуждались.
По предварительным данным, Nissan врезался сзади в трактор и в результате столкновения и из-за скользкой дороги обе машины оказались в кювете.
Оперативный руководитель Пярнуского отделения полиции Кадри Вайн сказала, что в зимних дорожных условиях нужно быть особенно осторожными, держать дистанцию и запасаться временем, поскольку дорожные условия могут быть переменчивыми. "От скользкой дороги может уберечь правильно выбранная скорость автомобиля и, безусловно, нужно использовать зимние шины, которые с этой недели обязательны", - добавила она.
На данный момент дорога открыта для движения.