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  • Тяжелое ДТП: трактор и автомобиль оказались в кювете

Тяжелое ДТП: трактор и автомобиль оказались в кювете
Дополнено в 21:51!

Liiklusõnnetuse asjaolud veel selguvad. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 3 декабря, около 19.40 поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа на 124-м километре шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль Nissan и трактор. 

За рулем трактора был 66-летний мужчина, который пострадал и был доставлен для оказания первой помощи в больницу, передает Pärnu Postimees. В автомобиле Nissan находились два человека, медики скорой помощи осмотрели их и в госпитализации они не нуждались. 

По предварительным данным, Nissan врезался сзади в трактор и в результате столкновения и из-за скользкой дороги обе машины оказались в кювете. 

Оперативный руководитель Пярнуского отделения полиции Кадри Вайн сказала, что в зимних дорожных условиях нужно быть особенно осторожными, держать дистанцию и запасаться временем, поскольку дорожные условия могут быть переменчивыми. "От скользкой дороги может уберечь правильно выбранная скорость автомобиля и, безусловно, нужно использовать зимние шины, которые с этой недели обязательны", - добавила она. 

На данный момент дорога открыта для движения.

На месте происшествия нарушено движение.  ФОТО: Tarktee.ee

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