Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?

Постоянная усталость, головные боли, нехватка воздуха и нарушение дыхания, проблемы с концентрацией - список этих симптомов у людей, перенесших ковид можно продолжать. В случае, если они проявляются спустя четыре недели после перенесенной инфекции, врачи говорят о затяжном ковиде - так называемом long covid. А если подобные симптомы не исчезают спустя 12 недель после перенесенного ковида, врачи ставят диагноз постковидный синдром, пишет DW.

Неизученный постковид: в чем причина

Затяжной ковид, как и постковидный синдром, - неизученные пока стороны пандемии. Ученые могут назвать лишь примерные цифры - около 10-15 процентов заразившихся ковидом имеют подобные симптомы, и риск их возникновения выше у женщин и людей пожилого возраста. Но пока они не могут точно сказать, в чем причина возникновения постковидных симптомов и как долго они будут беспокоить уже переболевшего человека. Нет пока данных и о том, защищены ли от затяжного ковида те, кто был привит, но, несмотря на это, заразился.

В ходе первых исследований ученые попытались найти ответ на этот вопрос. Так называемый Zoe-COVID - самое крупное пока исследование, посвященное этому. Ученые из Королевского колледжа Лондона собрали данные около 1,2 миллиона пользователей смартфонов. Участники занесли в приложение сведения о том, когда они получили прививку, заразились ли они после этого коронавирусом, и как долго у них проявлялись постковидные симптомы.

В результате удалось установить, что привитые не только реже заболевали после прививки, но и имели меньше симптомов, чем те, кто не был вакцинирован. Если у них и появлялись жалобы на состояние здоровья, то они не были длительными. Среди привитых число заболевших затяжным ковидом было вполовину меньше, чем среди непривитых.

Возможная причина в том, что иммунная система у вакцинированных может предотвратить формирование скопления коронавируса в организме - так называемого резервуара. Его формирование ученые рассматривают как возможную причину возникновения затяжного ковида. "С помощью образовавшихся антител и Т-клеток иммунная система могла бы остановить вирус во время его первой репликации, до того как в организме будет сформирован скрытый резервуар", - комментирует результаты исследования, опубликованные в специализированном журнале Nature, иммунолог из Йеля Акико Ивасаки.

Новые исследования: прививка и затяжной ковид

Исследование, проведенное на основании анализа данных пользователей смартфонов, указывает на то, что прививка наполовину уменьшает риск затяжного ковида. Но это исследование имеет свои слабые стороны: во-первых, участники сами вносили свои симптомы в специальное приложение для смартфона. Эти данные не проверены и не подтверждены врачом. Во-вторых, пожилые люди, которые не пользуются смартфонами, практически не представлены в этом исследовании. Кроме того, в приложении чаще регистрируются женщины, чем мужчины, и очень мало жителей экономически слабых регионов.