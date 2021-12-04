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Фото ⟩ В Пярнуском уезде продается живописный хутор

ФОТО: KV.EE

Сердцем хутора является классическая и при этом очень красивая жилая рига, построенная в 1922 году, передает Kodustiil.

Это классическая рига, где с одной стороны находились жилые помещения, а с другой - хлев и молотильный сарай. Сохранилась жилая часть и молотильня, а от скотного двора частично сохранились известняковые стены. Площадь дома - 220 м2.

ФОТО: KV.EE

Современная планировка дома такова: крытая терраса перед главным входом, сени, кухня-столовая с электрической и дровяной печью, гостиная, спальня. Рядом с кухней находится баня с душевой и туалетом.

ФОТО: KV.EE

Проведены большие ремонтные работы: установлена ​​новая жестяная крыша, заменены окна, укреплены балки, в дом подведена вода из скважины, обустроен санузел. Жилой дом готов к эксплуатации, но, как и все старые хутора, он по-прежнему требует ухода и внимания.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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