Фото ⟩ В Пярнуском уезде продается живописный хутор

Это классическая рига, где с одной стороны находились жилые помещения, а с другой - хлев и молотильный сарай. Сохранилась жилая часть и молотильня, а от скотного двора частично сохранились известняковые стены. Площадь дома - 220 м2.

ФОТО: KV.EE

Современная планировка дома такова: крытая терраса перед главным входом, сени, кухня-столовая с электрической и дровяной печью, гостиная, спальня. Рядом с кухней находится баня с душевой и туалетом.

ФОТО: KV.EE

Проведены большие ремонтные работы: установлена ​​новая жестяная крыша, заменены окна, укреплены балки, в дом подведена вода из скважины, обустроен санузел. Жилой дом готов к эксплуатации, но, как и все старые хутора, он по-прежнему требует ухода и внимания.

ФОТО: KV.EE