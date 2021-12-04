Коронавирус выявлен у 459 жителей Эстонии, пятеро скончались

Среди новых заразившихся 299 человек не были вакцинированы, а 160 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 4 декабря в больницах находится 243 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 202 человека, из которых 155 человек (77%) не были вакцинированы, у 47 человек (23%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Скончались пять человека с коронавирусом, трое из которых не были вакцинированы: 71-летний мужчина, 74-летняя женщина, 74-летний мужчина, 84-летняя женщина и 99-летний мужчина.

За сутки ввели 7345 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 753 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 193 992 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.