В Таллинне молодые люди подожгли эстонский флаг
В годовщину Эстонской Республики в прошлом году четверо молодых людей испытали непреодолимое искушение достать несколько флагов, а потом смеха ради потоптать их и даже поджечь.
В годовщину Эстонской Республики в прошлом году четверо молодых людей испытали непреодолимое искушение достать несколько флагов, а потом смеха ради потоптать их и даже поджечь.
В день годовщины Эстонской Республики, 24 февраля в 22:00, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение из Таллинна с улицы Асула: