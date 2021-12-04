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В Таллинне молодые люди подожгли эстонский флаг

Смеха ради компания молодых людей решила на следующий день после годовщины Эстонской Республики поджечь госфлаг. ФОТО: Kohtutoimik

В годовщину Эстонской Республики в прошлом году четверо молодых людей испытали непреодолимое искушение достать несколько флагов, а потом смеха ради потоптать их и даже поджечь.

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В день годовщины Эстонской Республики, 24 февраля в 22:00, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение из Таллинна с улицы Асула:

«Спутница жизни звонящего видела, как вчера вечером в квартиру вошли четверо мужчин с двумя эстонскими флагами. Сегодня утром было обнаружено, что на земле перед домом лежат фрагменты одного флага и сломанный флагшток. По словам звонившего, речь идет о проблемной квартире, где постоянно проходят пьянки».

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