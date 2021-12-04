В Таллинне молодые люди подожгли эстонский флаг

В день годовщины Эстонской Республики, 24 февраля в 22:00, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение из Таллинна с улицы Асула:

«Спутница жизни звонящего видела, как вчера вечером в квартиру вошли четверо мужчин с двумя эстонскими флагами. Сегодня утром было обнаружено, что на земле перед домом лежат фрагменты одного флага и сломанный флагшток. По словам звонившего, речь идет о проблемной квартире, где постоянно проходят пьянки».