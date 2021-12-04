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Родители подростка, который открыл стрельбу в школе в Мичигане, арестованы по обвинению в непредумышленном убийстве. Они пытались скрыться от полиции.

В субботу Джеймса и Дженнифер Крамбл обнаружили в подвале складского здания в Детройте. За информацию об их местонахождении была объявлена награда, после того как они не явились в суд в пятницу.

Он обвиняются в игнорировании подозрительных знаков в поведении сына, который на этой неделе устроил стрельбу в школе, убив четырех человек и ранив семерых.

Адвокат Крамбли заявил Би-би-си, что пара не скрывалась от правоохранительных органов. По его словам, они покинули город, после того, как их сын начал стрелять в школе, "для собственной безопасности".

15-летний Итан Крамбли открыл огонь по сокурсникам и учителям в своей школе в Оксфорде из пистолета своего отца, примерно в 60 км к северу от Детройта, во вторник, 30 ноября.

В результате стрельбы убиты четверо учащихся: Тейт Майр, 16 лет, Мэдисин Болдуин, 17 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Джастин Шиллинг, 17 лет.

Крамбли будут судить как совершеннолетнего по обвинению в терроризме, убийствах первой степени, нападениях с целью убийства и хранении огнестрельного оружия. Он не признает себя виновным.

В чем обвиняют родителей?

В пятницу главный прокурор округа Окленд Карен Макдональд признала, что случаи, когда родителей обвиняют в предполагаемом преступлении ребенка, в ее практике крайне редки. Однако поведение четы Крамбли перед стрельбой сына было более чем странным.

Так, за несколько дней до стрельбы, мальчик с отцом пришли в магазин, где Джеймс Крамбли купил оружие, которое предположительно использовалось во время нападения.

Позже в тот же день в социальной сети мальчика была опубликована фотография нового оружия его отца с подписью "моя новая красавица" и смайликами в виде сердца.

Всего за день до стрельбы учительница рассказала, что видела, как Итан Крамбли ищет в интернете боеприпасы. Она сообщила об этом руководству школы и родителям мальчика. Узнав об инциденте, Дженнифер Крамбли написала своему сыну: "Ха-ха, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться действовать так, чтобы тебя не поймали".

А во вторник утром, за несколько часов до нападения, мистера и миссис Крамбли вызвали в школу на срочную встречу после того, как учителя обнаружили несколько рисунков Итана. На них было нарисовано оружие и окровавленные люди с подписями "Мысли не прекращаются", "Помогите мне", "Всюду кровь". По словам прокурора, мальчик также написал "Моя жизнь бесполезна" и "Мир мертв".

Учителя в школе говорили, что Итану нужна помощь психолога, однако родители их игнорировали ФОТО: Getty Images

Руководство школы сказали паре, что мальчику нужен психолог.

Однако родители не забрали мальчика из школы, а также не поинтересовались, есть ли у него пистолет, и не обыскали его рюкзак.

В тот же день в 13:22 миссис Крамбли написала своему сыну: "Итан, не делай этого". Через несколько минут ее муж позвонил в полицию и сообщил, что у него пропал пистолет.

Но к этому моменту мальчик уже вышел из школьного туалета и открыл огонь по школьникам.

Прокурор Макдональд заявила, что обвинение призвано привлечь Крамбли к ответственности, а также стать предупреждением для других владельцев оружия.

"То, что родители могли читать написанное их ребенком, осознавая, что у него есть доступ к огнестрельному оружию, преступно и бессовестно", - заявила прокурор Макдональд.

Прокурор отметила, что пистолет был куплен на законных основаниях. При этом, по всей видимости, оружие хранилось в свободном доступе. Итан Крамбли достал его из незапертого ящика в спальне родителей и принес в школу.

Четверо школьников убиты и семеро ранены в результате стрельбы в школе в Мичигане ФОТО: Getty Images

Ни федеральные законы, ни законы штата не требуют, чтобы владельцы оружия хранили его в запертом от детей помещении.

В видеообращении, размещенном на YouTube в четверг, директор школы Тим Трон сказал, что хотя ранее мальчика и его родителей вызывали в школу, никаких дисциплинарных мер в отношении его не применяли.

Он добавил, что школа сейчас выглядит, как зона боевых действий, и будет закрыта в течение нескольких недель.

Прокурор Макдональд также заявила, что когда Джеймс Крамбли услышал о стрельбе, он поехал домой проверить оружие и лишь потом обратился в полицию, рассказав о подозрениях в адрес сына.