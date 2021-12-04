Интервью ⟩ Что будет, если кто-то из жителей Эстонии отправиться воевать в Восточную Украину? Отвечает бывший генпрокурор

На прошлой неделе появилась новость о том, что около 20 финнов воевали на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, а это означает, что нельзя исключать возможность того, что кто-то из жителей Эстонии решит присоединиться к силам Донецкой или Луганской Народной Республики или к российском армии, стянутой к границам Украины. Эксперт по правовым вопросам Лавли Перлинг, бывший генеральный прокурор, а ныне член украинского Этического совета, предупреждает, что подобная деятельность повлечет наказание в Эстонии, пишет Postimees.