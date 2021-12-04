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  • Что будет, если кто-то из жителей Эстонии отправиться воевать в Восточную Украину? Отвечает бывший генпрокурор

Интервью ⟩ Что будет, если кто-то из жителей Эстонии отправиться воевать в Восточную Украину? Отвечает бывший генпрокурор

Лавли Перлинг. ФОТО: Eero Vabamägi

На прошлой неделе появилась новость о том, что около 20 финнов воевали на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, а это означает, что нельзя исключать возможность того, что кто-то из жителей Эстонии решит присоединиться к силам Донецкой или Луганской Народной Республики или к российском армии, стянутой к границам Украины. Эксперт по правовым вопросам Лавли Перлинг, бывший генеральный прокурор, а ныне член украинского Этического совета, предупреждает, что подобная деятельность повлечет наказание в Эстонии, пишет Postimees.

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— По слухам, финские власти не возбуждали уголовных дел против тех, кто воевал на стороне сепаратистов на Украине. Как бы отреагировала Эстония в таких случаях?

— Я не знаю, почему Финляндия так делает или не делает, но Эстония заняла принципиальную позицию, которая также выражена в судебных решениях. В 2016 году Эстония экстрадировала Владимира Полякова на Украину. Украина запросила его экстрадицию по обвинению в боевых действиях в Луганской Народной Республике, которую Украина называет террористической организацией. За это он предстал перед судом на Украине.

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