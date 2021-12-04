Картина дня: инцидент с эстонским флагом, фабрика по разведению щенков и поправки в NETS

В Таллинне молодые люди подожгли эстонский флаг

В годовщину Эстонской Республики в прошлом году четверо молодых людей испытали непреодолимое искушение достать несколько флагов, а потом смеха ради потоптать их и в итоге поджечь. Читать далее...

Решение эстонского правительства поставит весь сектор сельского хозяйства под угрозу

Эстонской Сельско-хозяйственной торговой палате не нравится тот факт, что правительство Эстонии поддерживает предложение Европейской комиссии почти удвоить цель по сокращению выбросов в некоторых секторах. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 459 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5334 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 459. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правда чистой мочи, правда детской слезы, правда крепкого кофе

Уходящая неделя в Эстонии прошла под знаком судов и следствий, которые вели не только правоохранительные органы, но и людская молва. Но не Майлис Репс единой жив человек: в фокусе внимания оказался наш самый известный синоптик Юри Каменик то ли ставивший, то ли не ставивший опыты на молодых людях и их мочевых пузырях. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Успех на чужих костях

Бывший эстонский футболист Элвис Брауэр прославился на всю Эстонию, но не своими спортивными достижениями, а тем, что обслуживал в своем MEM Cafe на Вана-Каламая людей, не спрашивая у них справок о вакцинации или результатов коронатестов. Сомнительная, конечно, популярность, особенно, учитывая, сколько людей оказались жертвой его «успеха». Читать далее...

Правительство внесет поправки в Закон о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний

Правительство хочет внести поправки в Закон о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний (NETS) таким образом, чтобы вместо распоряжения общего характера основным рычагом принятия мер стало постановление правительства, говорит министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Жуткая картина: в Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по разведению щенков, там было сто собак

Департамент сельского хозяйства и продовольствия вместе со своими партнерами обнаружили в Ида-Вирумаа фабрику по разведению собак. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Президент Эстонии: мы не можем вернуться к ситуации, когда тракторист будет преподавать физику