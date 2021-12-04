За год выбросы парниковых газов в ЕС выросли

Несмотря на годовой рост, эмиссии за квартал были ниже всех кварталов до пандемии с 2010 года, когда служба Eurostat начала собирать данные. Самый низкий за этот период уровень эмиссий зафиксировали во втором квартале 2020 года, сразу же после начала пандемии COVID-19. Резкий рост показателей за второй квартал 2021 года, по оценке Eurostat, связан с низкой сравнительной базой за прошлый год и восстановлением экономики.

Больше всего эмиссий во втором квартале было в производственном и строительном секторе, в общей сложности 34 процента. За ними по количеству эмиссий следуют производство электричества (19 процентов), сельское хозяйство (14 процентов), транспортные услуги (8 процентов) и прочие услуги (также 8 процентов).

Домохозяйства выделили 101 млн тонн CO2-эквивалента через транспорт и 52 млн тонн через отопление и прочую деятельность, эти показатели составляют соответственно 12 и 6 процентов квартальных эмиссий. За год эмиссии от отопления домохозяйств выросли на 42 процента, а от транспорта — на 25 процентов.

В годовом сравнении объем эмиссий вырос во всех сферах экономики. Эмиссии производственного и строительного сектора выросли на 22 процента, в транспортном секторе они выросли на 18 процентов, в производстве электричества на 17 процентов, а эмиссии от остальных услуг на 13 процентов. Самым низким был рост эмиссий в секторе сельского хозяйства, всего 0,2 процента.