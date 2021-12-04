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По словам Байдена, он готовит всеобъемлющие инициативы, которые затруднят России возможность вторжения на Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что не признает красных линий в отношении Украины, о которых заявляет Москва.

По словам Байдена, он готовит всеобъемлющие инициативы, которые затруднят России возможность вторжения на Украину. "Чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются, он может сделать", - сказал Байден, не уточнив, о чем именно идет речь.

Байден комментировал заявления Владимира Путина, который считает красными линиями не только приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, но и размещение на территории Украины ударных комплексов.

"Я не признаю ничьих красных линий", - сказал Байден.

Байден также добавил, что надеется на "долгий разговор" с Владимиром Путиным.

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал американский президент, комментируя ситуацию на российско-украинской границе.

В субботу стало известно, что переговоры двух лидеров состоятся вечером 7 декабря. Встреча пройдет по видеосвязи.

Конец января

Более 94 тысяч российских военнослужащих находятся у границ с Украиной.

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников назвал конец января наиболее вероятным временем для военной эскалации со стороны России.

Выступая в пятницу в Верховной Раде, Резников добавил, что Россия уже начала зимние учения вблизи Украины, активизировала разведку и проверяет связь.

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных "волн". Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание", - сказал Резников.

Лавров против Блинкена

Ранее на этой неделе главы внешнеполитических ведомств США и России обменялись жесткими заявлениями в отношении ситуации вокруг Украины. На встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Россию ждут серьезные санкции в случае обострения конфликта с Украиной.

"Лучший способ избежать кризиса - это дипломатия [...], включая выполнение Минских соглашений и отвод российских сил [от украинской границы], - заявил глава Госдепа. - Соединенные Штаты хотят этому способствовать, но, опять-таки, в духе прямоты и откровенности, а так и надо говорить, я скажу: если Россия пойдет на конфронтацию, ее ждут серьезные последствия".

А Сергей Лавров вновь обвинил НАТО в игнорировании российских интересов, а также оказании военной поддержки Украине.