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  • Присяжный адвокат: наличие несовершеннолетних наследников усложняет процесс получения наследства

Присяжный адвокат: наличие несовершеннолетних наследников усложняет процесс получения наследства

В новом выпуске передачи "Своя правда", которая выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о процедуре наследования и наследстве как таковом. Что и как мы наследуем, с какими сложностями сталкиваемся и какую роль играют отношения между родственниками в этом процессе - все эти вопросы обсудят в студии юристы, нотариусы, психологи и рядовые жители Эстонии, которые столкнусь с определенными сложностями в этом вопросе.

"Действительно, Закон о семье устанавливает определенные ограничения в части несовершеннолетних детей, и родители и опекуны этих детей, которые вступают в наследство, на самом деле не могут по своей инициативе распоряжаться наследственным имуществом. Это сделано прежде всего для того, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей, потому что к сожалению не каждый родитель ведет себя надлежащим образом и не каждый родитель учитывает интересы детей. Поэтому Закон о семье предусматривает такую процедуру, как получение судебного решения на распоряжение наследственной долей несовершеннолетнего ребенка. Процедура предусматривает назначение адвоката ребенку и это не адвокат, который представляет интересы родителя. Суды рассматривают заявления достаточно быстро, в моей практике это не превышает трех-четырех месяцев, " - сказала Лискманн.

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Проклятое наследство" уже в этот понедельник, 6 декабря, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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