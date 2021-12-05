Присяжный адвокат: наличие несовершеннолетних наследников усложняет процесс получения наследства
В новом выпуске передачи "Своя правда", которая выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о процедуре наследования и наследстве как таковом. Что и как мы наследуем, с какими сложностями сталкиваемся и какую роль играют отношения между родственниками в этом процессе - все эти вопросы обсудят в студии юристы, нотариусы, психологи и рядовые жители Эстонии, которые столкнусь с определенными сложностями в этом вопросе.