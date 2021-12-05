Присяжный адвокат: наличие несовершеннолетних наследников усложняет процесс получения наследства

"Действительно, Закон о семье устанавливает определенные ограничения в части несовершеннолетних детей, и родители и опекуны этих детей, которые вступают в наследство, на самом деле не могут по своей инициативе распоряжаться наследственным имуществом. Это сделано прежде всего для того, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей, потому что к сожалению не каждый родитель ведет себя надлежащим образом и не каждый родитель учитывает интересы детей. Поэтому Закон о семье предусматривает такую процедуру, как получение судебного решения на распоряжение наследственной долей несовершеннолетнего ребенка. Процедура предусматривает назначение адвоката ребенку и это не адвокат, который представляет интересы родителя. Суды рассматривают заявления достаточно быстро, в моей практике это не превышает трех-четырех месяцев, " - сказала Лискманн.