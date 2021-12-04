ФОТО: BBC News

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться и выбросил столб пепла в 15 километров, угрожая авиасообщению и заставив местных жителей спасаться бегством.

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца.

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия.

Сообщений о жертвах пока нет.

Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.

Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.

Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.

Вулканическая зола, затвердев на холодных частях двигателей самолетов, может привести к остановке или поломке двигателей в полете.

Пепел также ограничивает обзор в кабине пилотов и влияет на качество воздуха в салоне самолета, из-за чего пассажирам могут понадобиться кислородные маски.

ФОТО: AFP