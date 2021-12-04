Стартует неделя эстонской музыки

Публике предстоит оценить произведения четырех композиторов разных поколений – Артура Лембы, Эркки-Свена Тюйра, Эйно Тамберга и Эстер Мяги. Наряду с известными сочинениями прозвучат ранее не исполнявшиеся произведения эстонских авторов.

Каждый год «Неделя эстонской музыки» будет выглядеть совершенно по-новому, потому что в центре внимания окажутся новые композиторы. «Эстонская музыка чрезвычайно богата и разнообразна, но ее значительная часть практически незнакома местной публике, – отмечает виолончелист и председатель Эстонского союза исполнителей Хенри-Давид Варема. – Причина кроется в том, что творчество отечественных композиторов исполняется реже, чем зарубежные произведения, и многие достойные сочинения остались без своего слушателя. Цель фестиваля – изменить такое отношение».

Правление Эстонского союза исполнителей при отборе работ исходило из того, чтобы исполнение этих произведений было живым воплощением эмоций в музыке, подарив публике незабываемые впечатления. И хотя в программе фестиваля нет недостатка в популярной музыке, зрителям предстоит также услышать малоизвестные и даже ранее неизвестные произведения. В таких случаях исполнителям нередко приходится «оживлять» ноты на основе рукописных материалов композитора. Например, так звучит «Фортепианный квинтет» Артура Лембы. «Исполнение менее сыгранных произведений открывает для исполнителя больше возможностей и одновременно налагает огромную ответственность. Музыкант становится исследователем, который делится своими открытиями с другими», – говорит пианист и заместитель руководителя союза исполнителей Стен Лассманн, который заявлен среди исполнителей на фестивале.

Mari Poll ФОТО: EIL

В фестивале примут участие лучшие эстонские исполнители на струнных и духовых музыкальных инструментах, пианисты, перкуссионисты и вокалисты. В их числе теноры Оливер Куузик и Юхан Тралла, сопрано Арете Керге, скрипачи Мари Полль (на фото), Ханс Кристиан Аавик, Арво Лейбур, виолончелисты Теодор Синк, Индрек Лейватегия, пианисты Ивари Илья, Стен Хейноя, Ингели Лайв-Ярви (гобой), Индрек Вау (труба), Тоомас Вавилов (кларнет), Хейго Розин (ударные) и многие другие.

«Неделя эстонской музыки могла бы стать частью непрерывной традиции в концертной жизни Эстонии», – надеется глава союза Хенри-Давид Варема. – Благодаря фестивалю мы можем делиться с широкой аудиторией своим богатым творческим наследием и высокоуровневым искусством интерпретации».

Авторские вечера фестиваля эстонской музыки пройдут с 5 по 11 декабря: Артур Лемба (5 декабря), Эркки-Свен Тюйр (7 декабря), Эйно Тамберг (9 декабря) и Эстер Мяги (11 декабря).