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Украина отвергла претензии Беларуси о нарушении воздушного пространства

Украинский флаг в Киеве. ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Украинский вертолет не вторгался в воздушное пространство Беларуси, заявили в субботу, 4 декабря, в госпогранслужбе Украины.

"Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности", - сказано в сообщении ведомства. По данным украинских пограничников, в ходе операции по мониторингу украинско-белорусской границы никаких "нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", пишет Deutsche Welle.

Ранее в тот же день Госпогранкомитет Беларуси заявил об "инциденте", возникшем из-за "проведения Украиной учений на границе". Белорусские пограничники утверждали, что украинский Ми-8 залетел до одного километра в глубь страны на высоте около 100 метров.

Это сообщение поступило на фоне напряженной ситуации на границе Украины и России. По данным американской разведки, РФ планирует вторжение на территорию Украины, возможно, уже в начале 2022 года. Об этом сообщило 4 декабря информационное агентство AP со ссылкой на неназванного собеседника в администрации президента Соединенных Штатов.

Газета The Washington Post со ссылкой на сведения американской разведки пишет, что нападение может произойти одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины.

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