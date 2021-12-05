Путин и Байден проведут переговоры: главная тема - Украина

Как уточнила пресс-секретарь главы американского государства Джен Псаки, во время этого разговора Байден намерен выразить озабоченность Вашингтона российской военной активностью на границе с Украиной, а также подчеркнуть готовность США поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Другими темами беседы двух лидеров должны стать взаимоотношения России и США, включая такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасноть и региональные вопросы.

Посол США в РФ о ситуации в Украине

Между тем посол США в России Джон Салливан в интервью онлайн-изданию РБК, опубликованному утром в воскресенье, 5 декабря, выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие через такие дипломатические структуры, как "нормандский формат" и Трехсторонняя контактная группа, позволит избежать "катастрофического и трагического насилия" в Украине и решить вопросы, которые накапливались годами.