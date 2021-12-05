В Таллинне автомобиль врезался в дерево

В воскресенье, 5 декабря, в 02.07 в Таллинне у дома на Сютисте-теэ, 18 произошло ДТП: 25-летний водитель потерял управление над Kia Stinger, в результате чего машина на прямом участке выехала с дороги и врезалась в дерево, сообщает Департамент полиции и погранохраны.