За сутки в Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4026 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 339.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4026 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 339.
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Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).