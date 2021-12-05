Чудесная история: водитель автобуса не бросил в беде ребенка

Автор поста рассказала, что в начале неделе в обеденное время она ехала на автобусе из Пайде в Тюри и стала свидетелем отрадного случая. «Один маленький школьник в слезах подошел к водителю автобуса и сказал, что хотел выйти на остановке "Кирна Мяги", но, вероятно, забыл подать знак», - рассказывает свидетельница этой ситуации.

По ее словам, водитель не оставил маленького ребенка в беде и предложил мальчику проехать на автобусе с ним, круг до Сяревере и обратно, чтобы ребенку не пришлось мерзнуть на улице и он смог безопасно добраться до своего пункта назначения.