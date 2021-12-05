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  • Мошенники выуживают личную информацию, выдавая себя за следователей

Мошенники выуживают личную информацию, выдавая себя за следователей

Здание Департамента полиции и погранохраны в Таллинне ФОТО: Liis Treimann / Postimees

«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями, пишет Elu24.

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В этой истории Андрус якобы сразу показался банку подозрительным, и тот обратился в «региональную полицию», после чего следователь позвонил Криштафовичу с эстонского телефонного номера, чтобы узнать, давал ли он свою доверенность или нет.

"Звонивший говорил на среднерусском диалекте - с большой вероятностью колл-центр не находится в Эстонии. И он использовал такие странные термины, как «Таллиннская региональная полиция», которой не существует", - добавил Криштафович.

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