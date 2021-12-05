Мошенники выуживают личную информацию, выдавая себя за следователей
«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями, пишет Elu24.