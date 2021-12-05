Министр иностранных дел Финляндии заразился коронавирусом
У министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто диагностирован коронавирус. Государственная канцелярия сообщила, что болезнь протекает без симптомов.
У министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто диагностирован коронавирус. Государственная канцелярия сообщила, что болезнь протекает без симптомов.
Из-за заражения Хаависто продолжает работу из дома, пишет Yle.
Глава МИДа Финляндии на этой неделе присутствовал на совещаниях в Стокгольме и Риге. Хаависто сделал коронатест перед очередной запланированной поездкой, которую пришлось отложить.