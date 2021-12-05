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Министр иностранных дел Финляндии заразился коронавирусом

Пекка Хаависто ФОТО: Annika Haas/Lennart Meri Konverents 2021

У министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто диагностирован коронавирус. Государственная канцелярия сообщила, что болезнь протекает без симптомов.

Из-за заражения Хаависто продолжает работу из дома, пишет Yle.

Глава МИДа Финляндии на этой неделе присутствовал на совещаниях в Стокгольме и Риге. Хаависто сделал коронатест перед очередной запланированной поездкой, которую пришлось отложить.

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