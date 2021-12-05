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Самые сложные дорожные условия в Северной Эстонии

Метель на дороге. ФОТО: Elmo Riig

В настоящее время из-за снегопада самые тяжелые дорожные условия в Харьюмаа, а также частично в Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа работает вся снегоуборочная техника, пишет Postimees.

Глава отдела строительства и ухода за дорогами Транспортного департамента Янар Тюкк сказал, что в настоящее время наиболее тяжелые дорожные условия в Северной Эстонии. В Харьюмаа и частично в Ляэне-Вирумаа за последние сутки выпало большое количество снега. В других регионах Эстонии основные шоссе и второстепенные дороги либо мокрые от соли, либо сухие.

«Ситуация довольно сложная, мы постараемся обслужить в первую очередь основные и второстепенные шоссе, а затем перейдем к дорогам с более низкой интенсивностью движения», - сказал Тюкк. Он признал, что есть небольшая проблема с уборкой обходных дорог.

Янар Тюкк пояснил, что в Харьюмаа выведена вся техника, и если снегопад закончится, к вечеру все дороги будут вновь очищены. Затем будет продолжена дополнительная уборка, расчистка съездов и уборка автобусных остановок.

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