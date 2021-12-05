Самые сложные дорожные условия в Северной Эстонии

Глава отдела строительства и ухода за дорогами Транспортного департамента Янар Тюкк сказал, что в настоящее время наиболее тяжелые дорожные условия в Северной Эстонии. В Харьюмаа и частично в Ляэне-Вирумаа за последние сутки выпало большое количество снега. В других регионах Эстонии основные шоссе и второстепенные дороги либо мокрые от соли, либо сухие.

«Ситуация довольно сложная, мы постараемся обслужить в первую очередь основные и второстепенные шоссе, а затем перейдем к дорогам с более низкой интенсивностью движения», - сказал Тюкк. Он признал, что есть небольшая проблема с уборкой обходных дорог.