Картина дня: сложные дорожные условия, убийство в Нымме и подозрения на омикрон-штамм в Эстонии

ТОП-10 〉 Где находится самая ровная дорога Эстонии?

Крупнейшее в Эстонии бюро экспертизы в области дорожного строительства - госкомпания Teede Tehnokeskus - на основе результатов измерений качества дорог объявило победителем конкурса «Tasane tee 2021» ("Гладкая дорога 2021") отрезок шоссе Вильянди-Рынгу между Нымме и Мустла. Этот участок дороги был отремонтирован в этом году паевым товарищество Verston. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Почти бесплатно: в Финляндии на заправках продавали бензин по невероятно низким ценам

Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправки ABC. Читать далее...

Отель «Грядущее» с удобствами во дворе

Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Читать далее...

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной

В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток - 2". Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. Читать далее...

Первая страна в мире сообщила о стопроцентной вакцинации населения

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - первая страна в мире, которая сообщила о стопроцентный охвате вакцинации, сообщила в субботу, 4 декабря, передача LTV Panorāma. Читать далее...

Биржевая цена на электроэнергию вновь побила рекорд

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с воскресеньем выросли на 95,6% и достигли нового рекорда в 290,06 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Новые проблемы с поставками: в Европе не хватает алкоголя

Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить. Читать далее...

Потерявшая ноги Кяролин, которую нашли два года назад на болоте, собирает деньги на протез