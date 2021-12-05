Картина дня: сложные дорожные условия, убийство в Нымме и подозрения на омикрон-штамм в Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 декабря.
Таллиннская муниципальная полиция призывает владельцев недвижимости в срочном порядке расчистить тротуары от снега. Читать далее...
Из-за продолжающихся осадков снежный покров в Таллинне местами достигает полуметра. Более сотни единиц специальной техники на дорогах столицы работает в круглосуточном режиме, обеспечивая уборку снега и обработку дорог реагентами против обледенения. Сегодня вечером вице-мэр Владимир Свет созвал рабочую группу по борьбе с непогодой, чтобы обсудить возможные меры для улучшения ситуации. Читать далее...
Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит завтра планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности – пользоваться услугами общественного транспорта. Читать далее...
В пятницу, 3 декабря, утром в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в Нымме был найден труп с признаками насильственной смерти. Полиция выяснила, что с убийством женщины связаны двое ее знакомых. В субботу вечером в качестве подозреваемых были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина. Читать далее...
В настоящее время из-за снегопада самые тяжелые дорожные условия в Харьюмаа, а также частично в Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа работает вся снегоуборочная техника. Читать далее...
В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме. Читать далее...
Изначально ожидалось, что экспресс-тестов школам хватит до конца декабря, затем - что едва ли до конца ноября. В любом случае теперь ясно, что тестов, закупленных Министерством образования и науки, не хватит до следующей поставки, и многим школам придется самим побеспокоиться об экспресс-тестах. Читать далее...
«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями. Читать далее...
Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), за 11 месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 29 000 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общая сумма ущерба составила 51 миллион евро. 11 000 таких случаев были связаны с парковкой; общая сумма ущерба составила 12 миллионов евро. Средняя сумма ущерба в случаях, связанных с парковкой, составила 1085 евро. Читать далее...
Крупнейшее в Эстонии бюро экспертизы в области дорожного строительства - госкомпания Teede Tehnokeskus - на основе результатов измерений качества дорог объявило победителем конкурса «Tasane tee 2021» ("Гладкая дорога 2021") отрезок шоссе Вильянди-Рынгу между Нымме и Мустла. Этот участок дороги был отремонтирован в этом году паевым товарищество Verston. Читать далее...
Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправки ABC. Читать далее...
Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Читать далее...
В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток - 2". Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. Читать далее...
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - первая страна в мире, которая сообщила о стопроцентный охвате вакцинации, сообщила в субботу, 4 декабря, передача LTV Panorāma. Читать далее...
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с воскресеньем выросли на 95,6% и достигли нового рекорда в 290,06 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить. Читать далее...
Скоро исполнится два года с тех пор, как на болоте Пяэскюла нашли Кяролин, которая нескольких недель числилась пропавшей без вести. В результате обморожения она потеряла ноги ниже колена и большую часть пальцев, но, поскольку она очень любила бегать до несчастного случая, теперь она продает открытки и собирает деньги, чтобы купить протезы для бега. Читать далее...