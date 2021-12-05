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  • Эстония
  • Картина дня: сложные дорожные условия, убийство в Нымме и подозрения на омикрон-штамм в Эстонии

Картина дня: сложные дорожные условия, убийство в Нымме и подозрения на омикрон-штамм в Эстонии

Метель. ФОТО: Marianne Loorents

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 декабря.

ГАЛЕРЕЯ 〉 МуПо призывает взяться за лопаты: ситуация серьезная!

Таллиннская муниципальная полиция призывает владельцев недвижимости в срочном порядке расчистить тротуары от снега. Читать далее...

Снежный покров достигает полуметра: в Таллинне созвана рабочая группа по борьбе с непогодой

Из-за продолжающихся осадков снежный покров в Таллинне местами достигает полуметра. Более сотни единиц специальной техники на дорогах столицы работает в круглосуточном режиме, обеспечивая уборку снега и обработку дорог реагентами против обледенения. Сегодня вечером вице-мэр Владимир Свет созвал рабочую группу по борьбе с непогодой, чтобы обсудить возможные меры для улучшения ситуации. Читать далее...

В связи со сложными погодными условиями власти столицы обратились к таллиннцам с призывом

Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит завтра планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности – пользоваться услугами общественного транспорта. Читать далее...

Убийство в Таллинне: на тропе здоровья найден труп женщины

В пятницу, 3 декабря, утром в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в Нымме был найден труп с признаками насильственной смерти. Полиция выяснила, что с убийством женщины связаны двое ее знакомых. В субботу вечером в качестве подозреваемых были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина. Читать далее...

Самые сложные дорожные условия в Северной Эстонии

В настоящее время из-за снегопада самые тяжелые дорожные условия в Харьюмаа, а также частично в Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа работает вся снегоуборочная техника. Читать далее...

В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса

В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме. Читать далее...

"Дальше - сами": закупленные государством тесты во многих школах закончились

Изначально ожидалось, что экспресс-тестов школам хватит до конца декабря, затем - что едва ли до конца ноября. В любом случае теперь ясно, что тестов, закупленных Министерством образования и науки, не хватит до следующей поставки, и многим школам придется самим побеспокоиться об экспресс-тестах. Читать далее...

Мошенники выуживают личную информацию, выдавая себя за следователей

«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями. Читать далее...

Водителям, покинувшим место ДТП, придется раскошелиться

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), за 11 месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 29 000 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общая сумма ущерба составила 51 миллион евро. 11 000 таких случаев были связаны с парковкой; общая сумма ущерба составила 12 миллионов евро. Средняя сумма ущерба в случаях, связанных с парковкой, составила 1085 евро. Читать далее...

ТОП-10 〉 Где находится самая ровная дорога Эстонии?

Крупнейшее в Эстонии бюро экспертизы в области дорожного строительства - госкомпания Teede Tehnokeskus - на основе результатов измерений качества дорог объявило победителем конкурса «Tasane tee 2021» ("Гладкая дорога 2021") отрезок шоссе Вильянди-Рынгу между Нымме и Мустла. Этот участок дороги был отремонтирован в этом году паевым товарищество Verston. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Почти бесплатно: в Финляндии на заправках продавали бензин по невероятно низким ценам

Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправки ABC. Читать далее...

Отель «Грядущее» с удобствами во дворе

Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Читать далее...

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной

В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток - 2". Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. Читать далее...

Первая страна в мире сообщила о стопроцентной вакцинации населения

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - первая страна в мире, которая сообщила о стопроцентный охвате вакцинации, сообщила в субботу, 4 декабря, передача LTV Panorāma. Читать далее...

Биржевая цена на электроэнергию вновь побила рекорд

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с воскресеньем выросли на 95,6% и достигли нового рекорда в 290,06 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Новые проблемы с поставками: в Европе не хватает алкоголя

Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить. Читать далее...

Потерявшая ноги Кяролин, которую нашли два года назад на болоте, собирает деньги на протез

Скоро исполнится два года с тех пор, как на болоте Пяэскюла нашли Кяролин, которая нескольких недель числилась пропавшей без вести. В результате обморожения она потеряла ноги ниже колена и большую часть пальцев, но, поскольку она очень любила бегать до несчастного случая, теперь она продает открытки и собирает деньги, чтобы купить протезы для бега. Читать далее...

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