Картина дня: убийство в Нымме, дефицит экспресс-тестов и сложные дорожные условия

Убийство в Таллинне: на тропе здоровья найден труп женщины

В пятницу, 3 декабря, утром в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в Нымме был найден труп с признаками насильственной смерти. Полиция выяснила, что с убийством женщины связаны двое ее знакомых. В субботу вечером в качестве подозреваемых были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина. Читать далее...

"Дальше - сами": закупленные государством тесты во многих школах закончились

Изначально ожидалось, что экспресс-тестов школам хватит до конца декабря, затем - что едва ли до конца ноября. В любом случае теперь ясно, что тестов, закупленных Министерством образования и науки, не хватит до следующей поставки, и многим школам придется самим побеспокоиться об экспресс-тестах. Читать далее...

Мошенники выуживают личную информацию, выдавая себя за следователей

«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями. Читать далее...

Водителям, покинувшим место ДТП, придется раскошелиться

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), за 11 месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 29 000 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общая сумма ущерба составила 51 миллион евро. 11 000 таких случаев были связаны с парковкой; общая сумма ущерба составила 12 миллионов евро. Средняя сумма ущерба в случаях, связанных с парковкой, составила 1085 евро. Читать далее...

ТОП-10 〉 Где находится самая ровная дорога Эстонии?

Крупнейшее в Эстонии бюро экспертизы в области дорожного строительства - госкомпания Teede Tehnokeskus - на основе результатов измерений качества дорог объявило победителем конкурса «Tasane tee 2021» ("Гладкая дорога 2021") отрезок шоссе Вильянди-Рынгу между Нымме и Мустла. Этот участок дороги был отремонтирован в этом году паевым товарищество Verston. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Почти бесплатно: в Финляндии на заправках продавали бензин по невероятно низким ценам

Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправки ABC. Читать далее...

Отель «Грядущее» с удобствами во дворе

Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Читать далее...

Самые сложные дорожные условия в Северной Эстонии

В настоящее время из-за снегопада самые тяжелые дорожные условия в Харьюмаа, а также частично в Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа работает вся снегоуборочная техника. Читать далее...

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной