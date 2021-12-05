Картина дня: убийство в Нымме, дефицит экспресс-тестов и сложные дорожные условия
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 декабря.
В пятницу, 3 декабря, утром в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в Нымме был найден труп с признаками насильственной смерти. Полиция выяснила, что с убийством женщины связаны двое ее знакомых. В субботу вечером в качестве подозреваемых были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина. Читать далее...
Изначально ожидалось, что экспресс-тестов школам хватит до конца декабря, затем - что едва ли до конца ноября. В любом случае теперь ясно, что тестов, закупленных Министерством образования и науки, не хватит до следующей поставки, и многим школам придется самим побеспокоиться об экспресс-тестах. Читать далее...
«Позвонили из "Таллиннской региональной полиции" и сообщили, что некий черт Андрус Мяги заходил в контору Swedbank для совершения операций по нотариально заверенной доверенности, составленной от моего имени», - пишет юрист Евгений Криштафович в социальных сетях. Полиция в этой связи отмечает, что выражения «региональная полиция» или «Таллиннская региональная полиция» не используются эстонскими официальными учреждениями. Читать далее...
Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), за 11 месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 29 000 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общая сумма ущерба составила 51 миллион евро. 11 000 таких случаев были связаны с парковкой; общая сумма ущерба составила 12 миллионов евро. Средняя сумма ущерба в случаях, связанных с парковкой, составила 1085 евро. Читать далее...
Крупнейшее в Эстонии бюро экспертизы в области дорожного строительства - госкомпания Teede Tehnokeskus - на основе результатов измерений качества дорог объявило победителем конкурса «Tasane tee 2021» ("Гладкая дорога 2021") отрезок шоссе Вильянди-Рынгу между Нымме и Мустла. Этот участок дороги был отремонтирован в этом году паевым товарищество Verston. Читать далее...
Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправки ABC. Читать далее...
Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Читать далее...
В настоящее время из-за снегопада самые тяжелые дорожные условия в Харьюмаа, а также частично в Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа работает вся снегоуборочная техника. Читать далее...
В случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток - 2". Такое мнение высказал председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. Читать далее...