ГАЛЕРЕЯ ⟩ МуПо призывает взяться за лопаты: ситуация серьезная!

«Сегодня МуПо начала информировать жителей, и наше послание заключается в том, что при первой же возможности следует взять в руки лопату и сделать тротуары более проходимыми. Завтра рабочий день, и людям нужно будет как-то добираться до работы», - сказала представитель Муниципальной полиции Меэли Хунт.

К двум часам дня воскресенья МуПо получила более 9о телефонных звонков в связи со снегопадом. "Сообщают о неочищенных тротуарах, неубранных подъездных дорогах, а также 30 сообщенияй о том, что припаркованные автомобили препятствовали уборке снега".

Хуже всего ситуация, насколько известно, - в Пирита и Мяхе. Там небольшие улицы засыпало настолько, что люди оказались в снежном плену. Также довольно скверно обстоят дела в Пыхья-Таллинне.