Первая страна в мире сообщила о стопроцентной вакцинации населения

ОАЭ сообщили, что в стране был достигнут стопроцентный охват вакцинацией. Вакцину получили все те, кто был должен. Процесс вакцинации закончили более 90% жителей. Такое сообщение распространили в Twitter ответственные службы ОАЭ, передает Rus.TVNET.

Несмотря на то стопроцентный охват, ношение масок обязательно в помещении, а также при посещении мероприятий, даже если они происходят на улице, а температура воздуха выше 30 градусов. По приезду в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

"В Эмиратах люди следуют правилам. Мы не сталкивались с проблемами и происшествий с людьми, которые не следуют правилам, не было. Они с нами сотрудничают!" - сказал представитель туристической полиции Дубая Мухамед Ибрагим Алсуваиди.

В стране в четверг был зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Человек, который заразился, приехал с юга Африки и был полностью вакцинирован. До получения новой информации воздушное сообщение с южноафриканскими странами было частично приостановлено.

Также в ОАЭ начали предлагать бустерную дозу вакцины тем жителям, которые вакцинировались шесть или больше месяцев назад. Бустерная доза будет полагаться тем, кто вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech, Sputnik V или Sinopharm.