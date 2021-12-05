Биржевая цена на электроэнергию вновь побила рекорд

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила ряд рекордов. Предыдущий рекорд был поставлен 29 ноября, когда цена достигла 263,96 евро. Новая рекордно высокая цена на 9,9 процента выше.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.

До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем новая цена на 132,5 процента выше.