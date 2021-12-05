В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса

В первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором — из ЮАР с пересадкой в Франкфурте. Оба пассажира получили позитивный результат на тест в пятницу и находятся в самоизоляции дома.

По данным Департамента здоровья, у пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют. Департамент связался с обоими пассажирами, зафиксировал их маршрут и потенциальных близкоконтактных. Оба пациента вакцинированы.

Прибывший из ЮАР пассажир прибыл в Эстонию в среду через Франкфурт рейсами LH573 и LH882, симптомы коронавируса появились через день. Сделанный в пятницу тест PCR дал позитивный результат. Департамент здоровья рекомендует всем пассажирам тех же рейсов следить за своим здоровьем и сделать тест PCR.

Пассажир из Дубая прибыл в Эстонию в четверг, но рейс не был ни линейным, ни чартерным, среди пассажиров нет близкоконтактных. В день прибытия у пассажира появились легкие симптомы, сделанный в пятницу PCR-тест дал позитивный результат.

Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском омикрон-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест PCR.

По прибытии из стран, не входящих в зону риска, также настойчиво рекомендуется сразу же делать PCR-тест, для возвращающихся из путешествия жителей Эстонии он является бесплатным.

До пятницы в Эстонии в секвенированных образцах выявляли только дельта-штамм. В неделю секвенируется около 280 образцов, плюс примерно 180 образцов из Эстонии секвенируют в Европе.

По словам вирусолога Ааре Аброя, штамм омикрон сильно отличается от всех мутаций коронавируса, появившихся в последнее время. Аброй объяснил, что спектр мутаций в штамме вируса сильно различается. «Есть много оснований, чтобы считать его опасным», - подчеркнул вирусолог.

Он также объяснил, что по сравнению с ситуацией недельной давности теперь стало известно, что это было широко распространено только в Южной Африке две недели назад. «Вероятно, весь мир пытался выяснить, было ли что-нибудь обнаружено раньше, но самые ранние из них были обнаружены в Южной Африке 8 и 9 ноября», - сказал Аброй.

В четверг Postimees писал, что вспышка нового штамма SARS-CoV-2, получившая начало с рождественского обеда в Осло, может стать самой крупной в мире. По данным норвежской газеты, все участники рождественского обеда были вакцинированы и предварительно протестированы на Covid-19.

По словам Аброя, на основании косвенных данных, однако, нельзя приводить к выводу, что вакцина не помогает. «Нам нужно еще немного подождать результатов исследования. Кроме того, необходимы технические данные: как долго они находились в одной комнате; насколько тесным было пространство и т.д. Мы надеемся, что через неделю станем значительно умнее», - пояснил Аброй.