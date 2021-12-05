В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса
В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме.
В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме.
В первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором — из ЮАР с пересадкой в Франкфурте. Оба пассажира получили позитивный результат на тест в пятницу и находятся в самоизоляции дома.
По данным Департамента здоровья, у пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют. Департамент связался с обоими пассажирами, зафиксировал их маршрут и потенциальных близкоконтактных. Оба пациента вакцинированы.
Прибывший из ЮАР пассажир прибыл в Эстонию в среду через Франкфурт рейсами LH573 и LH882, симптомы коронавируса появились через день. Сделанный в пятницу тест PCR дал позитивный результат. Департамент здоровья рекомендует всем пассажирам тех же рейсов следить за своим здоровьем и сделать тест PCR.
Пассажир из Дубая прибыл в Эстонию в четверг, но рейс не был ни линейным, ни чартерным, среди пассажиров нет близкоконтактных. В день прибытия у пассажира появились легкие симптомы, сделанный в пятницу PCR-тест дал позитивный результат.
Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском омикрон-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест PCR.
По прибытии из стран, не входящих в зону риска, также настойчиво рекомендуется сразу же делать PCR-тест, для возвращающихся из путешествия жителей Эстонии он является бесплатным.
До пятницы в Эстонии в секвенированных образцах выявляли только дельта-штамм. В неделю секвенируется около 280 образцов, плюс примерно 180 образцов из Эстонии секвенируют в Европе.
По словам вирусолога Ааре Аброя, штамм омикрон сильно отличается от всех мутаций коронавируса, появившихся в последнее время. Аброй объяснил, что спектр мутаций в штамме вируса сильно различается. «Есть много оснований, чтобы считать его опасным», - подчеркнул вирусолог.
Он также объяснил, что по сравнению с ситуацией недельной давности теперь стало известно, что это было широко распространено только в Южной Африке две недели назад. «Вероятно, весь мир пытался выяснить, было ли что-нибудь обнаружено раньше, но самые ранние из них были обнаружены в Южной Африке 8 и 9 ноября», - сказал Аброй.
В четверг Postimees писал, что вспышка нового штамма SARS-CoV-2, получившая начало с рождественского обеда в Осло, может стать самой крупной в мире. По данным норвежской газеты, все участники рождественского обеда были вакцинированы и предварительно протестированы на Covid-19.
По словам Аброя, на основании косвенных данных, однако, нельзя приводить к выводу, что вакцина не помогает. «Нам нужно еще немного подождать результатов исследования. Кроме того, необходимы технические данные: как долго они находились в одной комнате; насколько тесным было пространство и т.д. Мы надеемся, что через неделю станем значительно умнее», - пояснил Аброй.
В ЮАР уровень заболеваемости растет. Это потому, что сейчас они больше тестируют? По словам Аброя, необходимо смотреть на более широкую картину - в частности, понять в какой момент в стране начали тестировать больше.
«Конечно, для всех у кого есть хотя бы малейшее подозрение в омикроне, тест будет секвенирован в первую очередь, - сказал Аброй.
Глава научного совета Ирья Лутсар сказала, что, по словам южноафриканских врачей, большинство инфицированных штаммом омикрон - молодые люди, для которых, как правило, нет разницы, о каком штамме идет речь. "Когда он дойдет до пожилых, вот тогда можно будет сказать, насколько он мягкий".
По предварительным данным, cреди инфицированных в ЮАР были как вакцинированные, так и ранее переболевшие коронавирусом. «Данных очень мало, из Южной Африки данные особо-то и не поступают, - сказала Лутсар. - Вероятно, мы получим больше информации о вспышке болезни в Норвегии».
Как штамм омикрон будет вести себя в Европе, где в настоящее время бушует дельта, еще слишком рано предсказывать. Лутсар сказала, что омикрон приобрел все мутации, связанные с более быстрым распространением и уклонением от действия вакцин, но отметила, что очень маловероятно, что вакцинация не принесет пользы. «Высокий уровень антител все же должен помочь предотвратить инфекцию».
Лутсар не видит особого смысла в отмене авиарейсов, потому что, если это очень быстро распространяющийся штамм, он все равно попадет в Эстонию. «Насколько мне известно, врач, который привез омикрон в Израиль, сдавал тест в аэропорту», - сказала Лутсар, отметив, что закрытие воздушного сообщения никому не принесет пользы.
«Случаи омикрона зарегистрированы менее чем в 30 странах мира. Похоже, что в большинстве случаев эти случаи протекают в легкой или бессимптомной форме», - сказала ученый.
«По сравнению с Эстонией уровень инфицирования в Южной Африке все еще значительно ниже, но рост инфекций происходит очень быстро. Во вемя этой волны в Европе также наблюдается очень высокий уровень инфицирования. Волна началась со стран Балтии, но теперь достигла Западной Европы», - пояснила Лутсар.