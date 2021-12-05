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У берегов Польши в субботу едва не сел на мель российских сухогруз "Руслана". По данным польских СМИ, оказалось, что члены команды были пьяны.

Инцидент произошел около четырех утра по местному времени в субботу. Анджей Юзвяк из Морской охраны Пограничной службы в Гданьске рассказал порталу TVN24, что российское торговое судно двигалось в сторону Северного порта в Гданьске за пределами фарватера.

Сухогруз также не отвечал на обращения к нему по радиосвязи. В результате пришлось вмешаться пограничной охране.

Навстречу сухогрузу выехал дежурный патруль, офицеры которого поднялись на борт российского судна и обнаружили экипаж в состоянии алкогольного опьянения, рассказал Юзвяк.

Как сообщает "Польский морской портал", российское судно, вышедшее из Клайпеды (Литва), двигалось со скоростью 11 узлов (около 20 км в час).

В полумиле от пляжа острова Собешево сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель.

Пока неясно, стал ли резкий разворот судна результатом предупреждения со стороны польских береговых служб, или экипаж в последний момент сам осознал, что сухогруз вот-вот врежется в берег.

По данным портала, у капитана в крови обнаружено 1 промилле алкоголя, а у двух членов команды - 1,5 промилле, что указывает на опьянение средней степени тяжести (примерно полбутылки водки для мужчины весом 80кг)

"Сотрудники морского порта Гдыни при содействии пограничной службы провели инспекцию судна. На ее основании была оформлена справка о задержании судна. О случившемся уведомили полицию", - цитирует издание RMF24 представителя местных властей.

Судно было поставлено на якорь неподалеку от порта Гданьска и по данным на утро воскресенья оставалось на этой позиции.