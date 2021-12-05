В ноябре сотни человек побывали в таллиннском вытрезвителе

В вытрезвитель доставили 20 иностранцев — семь человек из Украины, четверо из Польши, трое из Латвии, по одному из Бельгии, Литвы, Беларуси, Грузии, Молдовы и Норвегии.

За осень в вытрезвитель попали 1798 человек.