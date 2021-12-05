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  • В ноябре сотни человек побывали в таллиннском вытрезвителе

В ноябре сотни человек побывали в таллиннском вытрезвителе

Вытрезвитель. Иллюстративное фото. ФОТО: Ants Liigus

В ноябре полиция доставила в таллиннский вытрезвитель 534 человека, в том числе 44 женщины.

В вытрезвитель доставили 20 иностранцев — семь человек из Украины, четверо из Польши, трое из Латвии, по одному из Бельгии, Литвы, Беларуси, Грузии, Молдовы и Норвегии.

За осень в вытрезвитель попали 1798 человек.

В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили камеры, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность доставленных в вытрезвитель лиц и следить за состоянием их здоровья.

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