В ноябре сотни человек побывали в таллиннском вытрезвителе
В ноябре полиция доставила в таллиннский вытрезвитель 534 человека, в том числе 44 женщины.
В ноябре полиция доставила в таллиннский вытрезвитель 534 человека, в том числе 44 женщины.
В вытрезвитель доставили 20 иностранцев — семь человек из Украины, четверо из Польши, трое из Латвии, по одному из Бельгии, Литвы, Беларуси, Грузии, Молдовы и Норвегии.
За осень в вытрезвитель попали 1798 человек.
В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили камеры, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность доставленных в вытрезвитель лиц и следить за состоянием их здоровья.