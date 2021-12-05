Известный финский режиссер снимет сериал о пароме «Эстония»

Сюрья назвал сериал о пароме «Эстония» своей новой работой в интервью с журналистами подкастов Юсси Хейкеля и Арто Коскело.

Юусо Сюрья за четверть века снял более 400 рекламных роликов и музыкальных клипов. В его портфолио также - участие в создании детективного сериала Netflix, нордического нуара Bordertown («Сорйонен»), сейчас он работает над длинным документальным фильмом о финском хоккеисте Джере Каралахти и детективом Bordertown: The Mural Murders.

Отвечая на вопрос Postimees, Сюрья сказал, что время начала съемок уже дважды менялось, но теперь ожидается, что они начнутся в мае следующего года.