Новые проблемы с поставками: в Европе не хватает алкоголя
Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить, пишет Postimees.
Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить, пишет Postimees.
В одном из старейших кафе Мадрида, Comercialis, с его мраморными колоннами и декоративными люстрами, которое привлекает множество туристов и местных жителей, недостает некоторых популярных напитков.