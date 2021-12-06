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  • Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 7-й ракеткой мира

Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 7-й ракеткой мира

Анетт Контавейт и Кайа Канепи. ФОТО: Raul Mee

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 6 декабря, Канепи опустилась с 72-го на 73-е место, пишет Rus.ERR.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 7-м месте.

Третья ракетка страны Елена Малыгина сохранила за собой 478-ю строчку.

Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, на третьем месте продолжает находиться испанка Гарбинье Мугуруса.

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