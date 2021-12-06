Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 7-й ракеткой мира
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 6 декабря, Канепи опустилась с 72-го на 73-е место, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 7-м месте.
Третья ракетка страны Елена Малыгина сохранила за собой 478-ю строчку.
Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, на третьем месте продолжает находиться испанка Гарбинье Мугуруса.