Пассажиропоток Таллиннского аэропорта в ноябре приятно удивил его руководство
В ноябре через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери прошло 164 126 пассажиров, а средняя заполняемость регулярных рейсов составила 58%.
В ноябре через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери прошло 164 126 пассажиров, а средняя заполняемость регулярных рейсов составила 58%.
По сравнению с ноябрем прошлого года пассажиропоток вырос на 532%, свидетельствуют данные Таллиннского аэропорта, пишет Rus.ERR.
По сравнению с показателями до пандемии, начиная с марта спрос на перелеты постепенно восстанавливался, к ноябрю достигнув 68% от обычного объема.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, ноябрь по количеству пассажиров превзошел ожидания: "Нынешний зимний график полетов приятно удивляет многообразием мест назначения и стимулирует людей снова летать и открывать для себя новые места. Это отражается и на результатах аэропорта, которые оказались лучше прогнозов".
В ноябре регулярные рейсы из Таллинна осуществлялись по 33 направлениям. 25% пассажиропотока пришлось на долю Ryanair. Наибольшее количество пассажиров обеспечили авиакомпании Ryanair, Air Baltic и Wizz Air.