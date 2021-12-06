Пассажиропоток Таллиннского аэропорта в ноябре приятно удивил его руководство

По сравнению с ноябрем прошлого года пассажиропоток вырос на 532%, свидетельствуют данные Таллиннского аэропорта, пишет Rus.ERR.

По сравнению с показателями до пандемии, начиная с марта спрос на перелеты постепенно восстанавливался, к ноябрю достигнув 68% от обычного объема.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, ноябрь по количеству пассажиров превзошел ожидания: "Нынешний зимний график полетов приятно удивляет многообразием мест назначения и стимулирует людей снова летать и открывать для себя новые места. Это отражается и на результатах аэропорта, которые оказались лучше прогнозов".