Фото ⟩ Заснеженные дороги стали причиной длинных пробок в столице
Толстый снежный ковер, образовавшийся в Таллинне в течение последних дней, стал головной болью не только для городской управы и МуПо, но и для водителей.
Толстый снежный ковер, образовавшийся в Таллинне в течение последних дней, стал головной болью не только для городской управы и МуПо, но и для водителей.
Вчера к двум часам дня Муниципальное полиция получила почти сто телефонных звонков, связанных со снегом. «Сообщают о нечищенных тротуарах, нечищенных шоссе, еще 30 звонков были о том, что припаркованные автомобили препятствуют уборке снега», - описали Postimees в МуПо.
Водителей просят запастись терпением и временем. Такие обильные снегопады было невозможно предугадать. Согласно прогнозу, должен был выпасть легкий снег. Вчера Таллиннская антикризисная комиссия начала обсуждение борьбы с обилием снега.