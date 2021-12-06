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Фото ⟩ Заснеженные дороги стали причиной длинных пробок в столице

Толстый снежный ковер, образовавшийся в Таллинне в течение последних дней, стал головной болью не только для городской управы и МуПо, но и для водителей.

Вчера к двум часам дня Муниципальное полиция получила почти сто телефонных звонков, связанных со снегом. «Сообщают о нечищенных тротуарах, нечищенных шоссе, еще 30 звонков были о том, что припаркованные автомобили препятствуют уборке снега», - описали Postimees в МуПо.

Водителей просят запастись терпением и временем. Такие обильные снегопады было невозможно предугадать. Согласно прогнозу, должен был выпасть легкий снег. Вчера Таллиннская антикризисная комиссия начала обсуждение борьбы с обилием снега. 

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