За сутки в Эстонии прибавился 301 зараженный, скончались два человека

Среди новых заразившихся 206 человек не были вакцинированы, а 95 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 6 декабря в больницах находится 240 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 202 человека, из которых 155 человек (76,7%) не были вакцинированы, у 47 человек (23,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом, они не были привиты: 87-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За сутки ввели 839 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 191 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 195 451 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.