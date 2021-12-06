За сутки в Эстонии прибавился 301 зараженный, скончались два человека
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4240 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 301. Скончались двое.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4240 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 301. Скончались двое.
Среди новых заразившихся 206 человек не были вакцинированы, а 95 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 6 декабря в больницах находится 240 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 202 человека, из которых 155 человек (76,7%) не были вакцинированы, у 47 человек (23,3%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом, они не были привиты: 87-летняя женщина и 98-летняя женщина.
За сутки ввели 839 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 191 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 195 451 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,7%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).