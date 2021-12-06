Эстония закупит снайперские винтовки на общую сумму в 10 миллионов евро
Государственный центр инвестиций в оборону (RKIK) объявил государственный конкурс на закупку снайперских винтовок, предполагаемая стоимость закупки составит порядка 10 млн евро.
Государственный центр инвестиций в оборону (RKIK) объявил государственный конкурс на закупку снайперских винтовок, предполагаемая стоимость закупки составит порядка 10 млн евро.
Цель конкурса — заключить рамочный договор с одним поставщиком снайперских винтовок, в рамках которого должны быть обеспечены также поставки дополнительных компонентов и запчастей, при необходимости модернизация оснащения и обучение обслуживающего персонала.
Предложения можно направлять до утра 10 января. Договор с поставщиком будет заключен на семь лет.