"Тебя ждет самосуд, чертов гов**к!": антиваксеры вторгаются в личную жизнь полицейских

Поле деятельности эстонской полиции пополнилось возней с противниками масок и коронапаспортов. Именно сотрудники правоохранительных органов изо дня в день вынуждены сталкиваться с провокаторами. В результате полицейским, которые оказались на видеозаписях политического активиста Элвиса Брауэра и других борцов с коронаограничениями, даже грозят убийством. Сотрудники полиции, которые пообщались с порталом Elu24, планируют подать в суд, чтобы остановить поток угроз.