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  • "Тебя ждет самосуд, чертов гов**к!": антиваксеры вторгаются в личную жизнь полицейских

"Тебя ждет самосуд, чертов гов**к!": антиваксеры вторгаются в личную жизнь полицейских

Полицейские перед кафе Mém. ФОТО: Elu24 kollaaž/Madis Sinivee/kuvatõmmised

Поле деятельности эстонской полиции пополнилось возней с противниками масок и коронапаспортов. Именно сотрудники правоохранительных органов изо дня в день вынуждены сталкиваться с провокаторами. В результате полицейским, которые оказались на видеозаписях политического активиста Элвиса Брауэра и других борцов с коронаограничениями, даже грозят убийством. Сотрудники полиции, которые пообщались с порталом Elu24, планируют подать в суд, чтобы остановить поток угроз.

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Общавшиеся с Elu24 сотрудники полиции, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что понимают разочарование многих эстоноземельцев итот факт, что им трудно принять новые распоряжения. Однако они верят, что все можно делать мирно, а постоянное разжигание гнева никому не идет на пользу.

Хотя протестующие недовольны решениями, объектами атак они решили избрать полицию, причем в частной жизни. Поскольку полицейские носят бирки с именами на груди, противникам коронаограничений нетрудно найти их и "взять на мушку".

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