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  • В Отепя под лед провалилась собака, а затем пытавшиеся ее спасти хозяин и спасатель

В Отепя под лед провалилась собака, а затем пытавшиеся ее спасти хозяин и спасатель

Фото с места ДТП. ФОТО: Martin Kõiv

5 декабря в 12:32 Лыунаский спасательный центр получил сообщение, что в деревне Комси в волости Отепя под лед озера Веневере провалилась собака.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели-добровольцы из Пука. Они увидели в 20 метрах от берега в проруби собаку и отправившегося ей на помощь хозяина, который взял с собой спасательный круг. На глазах спасателей-добровольцев мужчина сам провалился под лед. Один из добровольцев стал с помощью лестницы двигаться к собаке и ее хозяину. Когда он стал вытаскивать животное, которое весит 60 килограммов, из воды, то вместе с ним провалился под лед.

К этому моменту на место происшествия прибыли одетые в сухие костюмы профессиональные спасатели из Тырва. С помощью спасательной доски они добрались до собаки, ее хозяина и добровольца, всех вытащили на берег живыми и невредимыми.

Спасатели напоминают, что у берегов озер уже возникло легкое ледовое покрытие, но оно не настолько прочное, чтобы выдержать вес человека. Во избежание несчастных случаев выход на лед запрещен. Домашних животных нужно держать у воды на поводке. Если так случилось, что животное провалилось под лед, ни в коем случае нельзя спасать его самостоятельно, следует дождаться спасателей.

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