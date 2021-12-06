В Отепя под лед провалилась собака, а затем пытавшиеся ее спасти хозяин и спасатель
5 декабря в 12:32 Лыунаский спасательный центр получил сообщение, что в деревне Комси в волости Отепя под лед озера Веневере провалилась собака.
5 декабря в 12:32 Лыунаский спасательный центр получил сообщение, что в деревне Комси в волости Отепя под лед озера Веневере провалилась собака.
Первыми на место происшествия прибыли спасатели-добровольцы из Пука. Они увидели в 20 метрах от берега в проруби собаку и отправившегося ей на помощь хозяина, который взял с собой спасательный круг. На глазах спасателей-добровольцев мужчина сам провалился под лед. Один из добровольцев стал с помощью лестницы двигаться к собаке и ее хозяину. Когда он стал вытаскивать животное, которое весит 60 килограммов, из воды, то вместе с ним провалился под лед.
К этому моменту на место происшествия прибыли одетые в сухие костюмы профессиональные спасатели из Тырва. С помощью спасательной доски они добрались до собаки, ее хозяина и добровольца, всех вытащили на берег живыми и невредимыми.
Спасатели напоминают, что у берегов озер уже возникло легкое ледовое покрытие, но оно не настолько прочное, чтобы выдержать вес человека. Во избежание несчастных случаев выход на лед запрещен. Домашних животных нужно держать у воды на поводке. Если так случилось, что животное провалилось под лед, ни в коем случае нельзя спасать его самостоятельно, следует дождаться спасателей.