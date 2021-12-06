Работник: 20 лет подходил для этой работы, теперь нет.

«Работодатель провел анализ рисков рабочей среды и пришел к выводу, что на моем рабочем месте нужно вакцинироваться от Covid-19. Я решил не вакцинироваться. Работодатель выдал мне письменное заявление о расторжении трудового договора, в котором написано, что я не гожусь для этой работы. Я проработал там 20 лет. Как может работодатель называть меня непригодным для этой работы после 20 лет работы на ней? Получу ли я компенсацию от Кассы страхования от безработицы?» - спросил работник.

Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:

«Если работодатель оценил риски рабочей среды, принял все меры для их снижения и все же пришел к выводу, что на этом рабочем месте может работать только вакцинированный работник, то чрезвычайное расторжение договора по п.2, ч. 1, 88-ой статьи Закона о трудовом договоре может быть законным с работником, который не вакцинирован. Если к должности согласно анализу рисков предъявляются новые требования, в том числе вакцинированность, невакцинированный работник не может ее занимать, вне зависимости от трудового стажа.

Если трудовой договор расторгается на основании п.2, ч.1, 88-ой статьи закона, то есть из-за непригодности для данной должности, это дает работнику право потребовать компенсацию по безработице. Если трудовые отношения прекращаются на основании п.3-8, ч.1, 88-ой статьи закона, то есть по вине работника, то требовать компенсацию по безработице работник не может.

Окончательную оценку, согласуется ли расторжение трудового договора с законом, может дать комиссия по рассмотрению трудовых споров или суд. Для оспаривания чрезвычайного расторжения трудового договора нужно подать заявление в комиссию или иск в суд в течение 30 календарных дней с момента получения заявления о расторжении трудового договора.

Если комиссия или суд придут к выводу, что работодатель расторг трудовой договор противоправно, у работника, согласно ч.1, 109-ой ст. Закона о трудовом договоре, есть право потребовать компенсацию в размере до трех средних месячных заработков. Комиссия или суд могут изменить эту сумму, учитывая обстоятельства увольнения и интересы обеих сторон.