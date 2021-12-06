СМИ: Эстония и Венгрия блокируют налоговую реформу Евросоюза

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), действующие инструкции ЕС составили в конце 1990-х, в результате чего государства ежегодно недополучают 160 млрд евро доходов от налоговых поступлений, пишет Rus.ERR. После многолетних обсуждений входящие в ЕС страны сейчас рассматривают новые правила, однако в процессе обсуждения нового свода правил комитет послов государств-членов ЕС (COREPER I) не достиг соглашения. Министры финансов Европейского союза проголосуют по этому предложению во вторник.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони публично заявил депутатам Европейского парламента, что Венгрия и Эстония блокируют новую инструкцию по налогообложению коммерческих товариществ, и поскольку дебаты проходят за закрытыми дверями, непонятно, почему Эстония и Венгрия не поддерживают новые правила, а в ходе параллельных переговоров они также выступили против предложения о глобальном минимальном подоходном налоге.

ОЭСР, США и Евросоюз считают, что для предприятий необходимо установить минимальную ставку подоходного налога в размере 15%.