Картина дня: рекордная цена на электричество, закрытие наркоунивермага и лютые морозы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 декабря.
Если в понедельник самой высокой ценой за электричество станет отметка в 600 с лишним евро, то во вторник эта цена покажется обычной. Читать далее...
Ситуация в электроэнергетической системе стран Северной Европы и Балтии в последние дни стала напряженной, но мощности все еще достаточно для покрытия потребления электроэнергии в регионе. Читать далее...
Хотя сейчас жалуется вся Европа, поскольку цена на энергию поднялась на новую высоту вместе с волной холода, ситуация в разных странах разная: во многих государствах платят столько, сколько жители Эстонии больше не могут мечтать. Читать далее...
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признает, что цена на электроэнергию этой зимой продолжит расти, и обещает вновь поднять в правительстве вопрос о снижении налога с оборота на энергоносители. Читать далее...
В течение трех лет государственная прокуратура предъявила обвинение 13 лицам, которые открыли в даркнете «наркоунивермаг», а также одному поставщику, гражданину Латвии, который пытался расширить свою деятельность и в другие страны. Читать далее…
В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Преимущественно на северном побережье снег. Ветер перейдет от восточных направлений к северным 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -23, при более длительных прояснениях до -27, на побережье до -8..-14°C. Читать далее…
Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит сегодня планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности – пользоваться услугами общественного транспорта. Читать далее…
Министерство финансов разработало веб-приложение для частичной компенсации роста цен на энергоносители, с помощью которого семьи могут проверить, входят ли они в целевую группу пособия, и рассчитать размер компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление. Читать далее…
Более половины из числа опрошенных жителей Эстонии высказались против введения обязательной вакцинации. Еще 43 процента считают, что вакцинацию от коронавируса следует сделать обязательной. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Института общественных исследований. Читать далее…
Многие производители продуктов питания решили повысить цены, что неизбежно отразится на продуктовых корзинах потребителей. На этот раз при сравнении потребительских корзин самая дешевая оказалась в интернет-магазине Prisma. Но месяц-два назад и там цены были ниже. Читать далее...
Одним из самых заметных фильмов кинофестиваля «Темные ночи» стала «Последняя казнь» – драматическая история ученого из Восточной Германии, который стал сотрудником госбезопасности и был расстрелян за «запланированную измену». Читать далее…
Утром 2 декабря стихийный лагерь защитников закрытого в связи с несоблюдением коронавирусных правил таллиннского кафе MEM частично переместился с улицы Вана-Каламая на Тоомпеа, где несколько десятков человек собрались у дома Стенбока, чтобы выразить протест против принятого департаментом здоровья в отношении кафе сурового решения. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4240 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 301. Скончались двое. Читать далее...
Срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в сентябре следующего года. Нового руководителя выберут летом, а о Керсти Кальюлайд говорят, как о возможном кандидате на эту должность. Однако руководящая правительством Партия реформ оказалась на своеобразном распутье. Читать далее…
Толстый снежный ковер, образовавшийся в Таллинне в течение последних дней, стал головной болью не только для городской управы и МуПо, но и для водителей. Читать далее…
Пожилая таллиннка узнала от социального работника, что больше ей еду за счет города доставлять домой не будут. По информации Таллиннского департамента здравоохранения и социальных дел, услуга никуда не исчезла, но ее предлагают только по необходимости. Читать далее…
Городские власти Таллинна в состоянии поддерживать чистоту порядка 60 километров тротуаров, в основном в центре города, а ответственность за очистку остальной территории по-прежнему будут нести собственники прилегающих к улицам домов. Читать далее…
Поле деятельности эстонской полиции пополнилось возней с противниками масок и коронапаспортов. Именно сотрудники правоохранительных органов изо дня в день вынуждены сталкиваться с провокаторами. В результате полицейским, которые оказались на видеозаписях политического активиста Элвиса Брауэра и других борцов с коронаограничениями, даже грозят убийством. Сотрудники полиции, которые пообщались с порталом Elu24, планируют подать в суд, чтобы остановить поток угроз. Читать далее…
В ноябре потребители получили счета за электроэнергию, и хотя цифры с них смотрят действительно большие и пугающие, они все же оказались мягче, чем боялись изначально. Читать далее...
Будущие пандемии могут оказаться смертоноснее, чем нынешняя, предупредила одна из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca и призвала выделять деньги на подготовку к ним. Читать далее...
Департамент сельского хозяйства и продовольствия в ходе прошедшей в среду операции изъял у владельца собак, напоминающих чихуахуа. Животные пришли в себя, ветеринары начали осматривать их. Читать далее...
Глава таллиннского торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс сказал изданию Äripäev, что к моменту завершения строительства железнодорожной станции Rail Baltic центр также планирует "агрессивно расширить" свое пространство: общая площадь центра к 2026 году увеличится до 80 000 квадратных метров, большую часть из которых будут занимать офисные помещения. Читать далее...
В прошлый четверг в социальных сетях начало распространяться вводящее в страх видео из пункта вакцинации, которое записали через витрину торгового центра, расположенного на Рижском шоссе в Пярну. Видеоматериал вместе с ложной информацией быстро разлетелся по сети Facebook. Читать далее...
Военнослужащий британской армии подал в суд на министерство обороны Великобритании по поводу предполагаемой травмы от холода, полученной им в Эстонии, и требует компенсации в размере 860 000 фунтов стерлингов (чуть более миллиона евро). Читать далее...
Темпы вакцинации в Эстонии снова замедлились, но скоро поступят вакцины для детей. В прямом эфире Postimees канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа отвечает на вопросы связанные с вакцинацией. Читать далее...
Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Нымме был обнаружен труп со следами насилия. Полиция выяснила, что к убийству женщины причастны двое ее знакомых, а в субботу вечером были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина. Последняя оказалась дочерью убитой. Читать далее...
Председатель Нарвского городского собрания и председатель бюджетной комиссии горсобрания Катри Райк в нескольких недавних интервью высказалась о том, что на начатую реконструкцию Кесклиннаской гимназии не хватает денег. Здание уже расселили для ремонта - школьники учатся в других местах - но когда в нем начнутся работы, до сих пор не ясно. Читать далее...