Картина дня: рекордная цена на электричество, закрытие наркоунивермага и лютые морозы

1000 ЕВРО ЗА МЕГАВАТТ-ЧАС 〉 Завтра цена на электричество легко побьет сегодняшний рекорд

Если в понедельник самой высокой ценой за электричество станет отметка в 600 с лишним евро, то во вторник эта цена покажется обычной. Читать далее...

Elering: ситуация в электрической системе напряженная

Ситуация в электроэнергетической системе стран Северной Европы и Балтии в последние дни стала напряженной, но мощности все еще достаточно для покрытия потребления электроэнергии в регионе. Читать далее...

Сравните цены: сколько платят за электричество в других странах Европы

Хотя сейчас жалуется вся Европа, поскольку цена на энергию поднялась на новую высоту вместе с волной холода, ситуация в разных странах разная: во многих государствах платят столько, сколько жители Эстонии больше не могут мечтать. Читать далее...

Аас: мы вновь поднимем вопрос о снижении налога с оборота на энергоносители

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признает, что цена на электроэнергию этой зимой продолжит расти, и обещает вновь поднять в правительстве вопрос о снижении налога с оборота на энергоносители. Читать далее...

Полиция закрыла «наркоунивермаг», снабжавший Эстонию наркотиками

В течение трех лет государственная прокуратура предъявила обвинение 13 лицам, которые открыли в даркнете «наркоунивермаг», а также одному поставщику, гражданину Латвии, который пытался расширить свою деятельность и в другие страны. Читать далее…

В ночь на вторник в Эстонии похолодает до -27°C

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. Преимущественно на северном побережье снег. Ветер перейдет от восточных направлений к северным 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -23, при более длительных прояснениях до -27, на побережье до -8..-14°C. Читать далее…

Из-за сложных погодных условий жителей Таллинна попросили пересесть на общественный транспорт

Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит сегодня планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности – пользоваться услугами общественного транспорта. Читать далее…

Калькулятор компенсации расходов на электроэнергию поможет семьям рассчитать размер пособия

Министерство финансов разработало веб-приложение для частичной компенсации роста цен на энергоносители, с помощью которого семьи могут проверить, входят ли они в целевую группу пособия, и рассчитать размер компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление. Читать далее…

Опрос: 51% жителей Эстонии не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Более половины из числа опрошенных жителей Эстонии высказались против введения обязательной вакцинации. Еще 43 процента считают, что вакцинацию от коронавируса следует сделать обязательной. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Института общественных исследований. Читать далее…

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