Картина дня: закрытие наркоунивермага, символ борьбы антиваксеров и лютые морозы

Из-за сложных погодных условий жителей Таллинна попросили пересесть на общественный транспорт

Продолжающийся снегопад стал причиной сложных дорожных условий в Таллинне. Горожанам стоит сегодня планировать время на свои поездки с запасом, а при возможности – пользоваться услугами общественного транспорта. Читать далее…

Калькулятор компенсации расходов на электроэнергию поможет семьям рассчитать размер пособия

Министерство финансов разработало веб-приложение для частичной компенсации роста цен на энергоносители, с помощью которого семьи могут проверить, входят ли они в целевую группу пособия, и рассчитать размер компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление. Читать далее…

Опрос: 51% жителей Эстонии не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Более половины из числа опрошенных жителей Эстонии высказались против введения обязательной вакцинации. Еще 43 процента считают, что вакцинацию от коронавируса следует сделать обязательной. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Института общественных исследований. Читать далее…

В декабре самая дешевая продуктовая корзина была в Prisma

Многие производители продуктов питания решили повысить цены, что неизбежно отразится на продуктовых корзинах потребителей. На этот раз при сравнении потребительских корзин самая дешевая оказалась в интернет-магазине Prisma. Но месяц-два назад и там цены были ниже. Читать далее...

«Последняя казнь»: капитан Вальтер сбежать не смог

Одним из самых заметных фильмов кинофестиваля «Темные ночи» стала «Последняя казнь» – драматическая история ученого из Восточной Германии, который стал сотрудником госбезопасности и был расстрелян за «запланированную измену». Читать далее…

Кто стал символом борьбы антиваксеров?

Утром 2 декабря стихийный лагерь защитников закрытого в связи с несоблюдением коронавирусных правил таллиннского кафе MEM частично переместился с улицы Вана-Каламая на Тоомпеа, где несколько десятков человек собрались у дома Стенбока, чтобы выразить протест против принятого департаментом здоровья в отношении кафе сурового решения. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавился 301 зараженный, скончались два человека

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4240 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 301. Скончались двое. Читать далее...

Партия реформ в раздумьях: что делать с Керсти Кальюлайд?

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в сентябре следующего года. Нового руководителя выберут летом, а о Керсти Кальюлайд говорят, как о возможном кандидате на эту должность. Однако руководящая правительством Партия реформ оказалась на своеобразном распутье. Читать далее…

Фото 〉 Заснеженные дороги стали причиной длинных пробок в столице

Толстый снежный ковер, образовавшийся в Таллинне в течение последних дней, стал головной болью не только для городской управы и МуПо, но и для водителей. Читать далее…

Прекращение доставки еды домой ввело пожилых людей в замешательство