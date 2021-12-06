Бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу возглавил "Пайде"

В сезоне 2020 пайдесцы под руководством Заховайко добились лучшего результата в истории клуба, завоевав серебряные медали чемпионата Эстонии. О том, что специалист покинет свой пост по итогам сезона 2021, стало известно за несколько туров до завершения первенства, когда клуб распространил соответствующее заявление.

"Основная цель клуба - постоянно быть в числе лучших команд и достичь такого уровня развития, который позволит нам побеждать и в европейских лигах. Конечно, не секрет, что мы хотим в какой-то момент завоевать первый в истории "Пайде" чемпионский титул, мы идем к этому шаг за шагом. Мы считаем, что Карел Воолайд, как амбициозный тренер, имеет все необходимые предпосылки и достаточный опыт на международном уровне, чтобы реализовать это видение", - цитирует пресс-служба "Пайде" президента клуба Вейко Вескимяэ.