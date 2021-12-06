1000 евро за мегаватт-час ⟩ Завтра цена на электричество легко побьет сегодняшний рекорд

Не меньше 600 евро за мегаватт-час электричество будет стоить около 11 часов дня. Дороже всего электричество обойдется с восьми до девяти часов утра — 1000,07 евро, то есть киловатт в час без налога с оборота и прочих плат будет стоить евро.

Не сильно подешевеет электричество с 15 до 16 часов, когда цена составит 976,98 евро.

Меньше 200 евро за электричество будут брать ночью с часа до шести утра, а также с 23 часов вечера до часа ночи.

Средняя биржевая цена во вторник составит 469,03 евро, то есть на 61,7 процента дороже, чем в понедельник.