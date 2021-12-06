ФОТО: BBC News

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Роспотребнадзор. Это те самые люди, у которых был диагностирован Covid-19 после возвращения из ЮАР, где впервые обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции.

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном", следует из сообщения.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, они размещены в обсерваторе, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух заразившихся коронавирусом пассажирах частного рейса, прилетевшего из Южной Африки.

Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.

Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".

Карантин после Африки

Новый вариант коронавируса "Омикрон" впервые выявили в конце ноября в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. После этого случаи заражения новым штаммом зафиксировали в США, Канаде и Европе.

Наделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о мерах, которые власти страны примут для защиты населения от "Омикрона".

Во-первых, вводится 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым вариантом коронавируса.

Во-вторых, принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста - вместо 72 часов он будет действителен 48 часов - "с учетом особенности нового штамма" и его "повышенной заразности".

Всемирная организация здравоохранения ранее выступала с предупреждением, что новый вариант коронавируса, впервые зарегистрированный в Южной Африке 24 ноября, представляет высокую угрозу глобального распространения с тяжелыми последствиями.

России не требуются дополнительные ограничительные меры в связи с выявлением "Омикрона", он контагиозен (заразен), но вызывает более легкие формы заболевания, заявил Интерфаксу вице-президент РАН Владимир Стародубов.

"Это не должно вызывать какую-либо панику, - сказал ученый. - Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо".

Осенью в России, как и в других странах, резко выросла заболеваемость Covid-19. В понедельник российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом зафиксировал снижение двух основных параметров - суточного прироста новых случаев и числа смертей пациентов с Covid-19.

Число подтвержденных случаев заражения в стране за сутки возросло на 32 136, что стало минимумом с 14 октября. Число смертей впервые с 8 ноября опустилось ниже 1,2 тысячи - умерли 1 184 пациента.