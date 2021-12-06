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ЧМ по флорболу: сборная Эстонии обыграла Сингапур

Сборная Эстонии по флорболу. ФОТО: IFF Flickr

Сборная Эстонии в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира по флорболу (хоккей в зале) в Хельсинки обыграла Сингапур со счетом 13:2 (4:0, 3:1, 6:1).

У сборной Эстонии пять голов забил Патрик Карелиуссон, по дублю сделали Александр Дальберг и Расмус Боландер. Также отличились Роман Пасс, Эгерт Унга, Артур Окружко и Патрик Маркус, пишет Rus.ERR.

Эстония выиграла в группе D все матчи и уверенно заняла первое место. Во вторник, 7 декабря, эстонская команда в 16:00 сыграет либо с Латвией, либо с Данией. Датчане достанутся Эстонии, если они в последнем матче группы А проиграют Швеции с разницей восемь и более мячей.

Именно с датчанами сборная Эстонии играла в 1/8 финала на прошлом чемпионате мира. Тогда в драматичном поединке эстонские флорболисты уступили со счетом 2:3. После этого они встречались с Данией на отборочном турнире к этому ЧМ в Хельсинки и сыграли вничью - 6:6.

С Латвией Эстония трижды играла на чемпионатах мира и три раза потерпела поражение (2:6 в 1998-м, 1:8 в 2010-м и 1:6 в 2014-м).

На прошлом мировом первенстве в Праге в 2018 году эстонская сборная заняла 10-е место среди 16 команд. А лучший результат был достигнут как раз в Хельсинки на ЧМ-2010, когда эстонские флорболисты были седьмыми. Еще дважды сборная Эстонии занимала на мировых первенствах восьмые места.

Следить за результатами турнира можно на официальной странице чемпионата мира.

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