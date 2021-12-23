Вне дома ⟩ Кровяные колбаски: от тошноты до восторга и обратно. Рождественский опрос Rus.Pоstimees
В декабре мясные прилавки всех магазинов завалены кровяными колбасками, толстыми и тонкими, с перловкой и гречкой, со свининой и курицей, с добавками в виде тыквы и конопли… Производители как будто стараются перещеголять друг друга, завлекая нас с вами и новинками, и классикой. Для кого они стараются? Кто является искренними фанатами этой рождественской еды, а кто кровяную колбасу на дух не переносит? Захотелось разобраться. Тем более, что автор относится к ним абсолютно нейтрально, поэтому предвзятость исключена.