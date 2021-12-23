Вне дома ⟩ Кровяные колбаски: от тошноты до восторга и обратно. Рождественский опрос Rus.Pоstimees

Несколько комментариев и ответов на них даже вылились в ходе опроса в небольшую дискуссию. Русские-де потому не едят кровяную колбасу, что церковь запрещает православным употреблять в пищу кровь и продукты из нее.

Это, конечно, так, и в источниках можно найти соответствующие цитаты. Но сколько, простите, среди нас истинно верующих и соблюдающих все церковные законы и предписания? В православной Российской империи в XIX веке рецепты приготовления кровяных колбас в домашних условиях и то были включены в популярные поваренные книги, а гематоген – сладкие батончики, содержащие переработанную бычью кровь, повсеместно продавались в аптеках и были очень любимы советскими детьми независимо от вероисповедания.

Да и сейчас, кажется, продаются и рекомендуются для повышения содержания в крови железа.

Проверим теорию практикой

Считается, что русские, выросшие в Средней Азии, прекрасно готовят плов, на Кавказе – разбираются в шашлыках, в Поволжье – умеют готовить азу и чак-чак, в Одессе – жарят барабульку и делают икру из синеньких не хуже тети Сони с соседнего двора. С другой стороны, я знаю русских людей, боящихся есть холодец, потому что он трясется, и не переносящих, например, жаренную в сметане телячью печень. А скандинавы считают несъедобным говяжий язык.

Никто не заставляет 70 человек и их семьи, по разным причинам не употребляющих в пищу эстонский рождественский деликатес, есть кровяную колбасу, давясь и плача, как те мышки из анекдота. При том, что на праздничном столе украинцев и белорусов кровяные колбасы – частые и желанные гости.

Но надо подкрепить теорию практикой, и мы отправились в соседний Selver. Наше внимание привлекли колбаски от Maks&Moorits под названием, так похожим на милое женское имя – Tooma: тоненькие, с беконом, в который их надлежит заворачивать, и, как удалось разглядеть на упаковке, с 34% содержанием крови. В 2019 году на выставке Toidumess именно они были названы лучшими кровяными колбасками.

Разогрели на сковороде масло, обвернули каждую колбаску беконом – жаль, что ломтиков не хватило, пришлось добавлять из домашних припасов. И знаете что? Никакого постороннего запаха, структура колбаски плотная, упругая, перловки совсем чуть-чуть, бекон сделал колбаски чуть жирнее и эластичнее, а вареная картошка, кислая капуста и обязательное брусничное варенье завершили подачу. Сфотографировать блюдо не удалось, так как голодные домочадцы тут же сбежались от своих компьютеров на дегустацию. Поэтому фото иллюстративное, но абсолютно идентичное.

Пожалуй, теперь ответивших на вопрос о кровяной колбасе «да, ем» стало на троих больше.

Это интересно

В первый раз описание блюда из жареной крови неоднократно упоминалось Гомером в «Одиссее».

Древнеримские хроники якобы повествуют о кровяном супе, который уваривался до того, что превращался в кашу. Ее брали с собой в дорогу в очищенных кишках. Возможно, это предок современных кровяных колбас.

В Европе кровяная колбаса была очень распространена в Средние века. «Вкушайте колбасы, да не забывайте и о кровяных», — восклицал персонаж романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Литературный Тиль Уленшпигель и его друг Ламме Гудзак, герои романа фламандского писателя середины XIX века Шарля де Костера, постоянно лакомятся кровяной колбасой, еще и рассуждая о ее вкусовых качествах. «Я предпочитаю кровяную колбасу - ливерная слишком жирна». «Как это у вас получается, хозяин, такое душистое, сочное и нежное блюдо? - угрызая толстую кровяную колбасу, спросил Ламме. - А мы кладем туда корицы и майорану, — отвечал хозяин».

В «Щелкунчике» Э.Т.А. Гофмана, когда подали кровяную колбасу, персонаж с громким рыданием и стонами откинулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо». «Слишком мало сала!», ­пролепетал несчастный.

История британских черных пудингов, являющихся по сути кровяной колбасой с добавлением в фарш злаков или гречки, насчитывает тысячи лет.

Во Франции кровяная колбаса будан (boudin) готовится из свежей крови и нутряного жира, к которым добавляются соль, специи, лук. В Нормандии - еще и яблоки.

В Испании ее называют морсилья, но в разных местностях рецепты различаются. Известную бургосскую морсилью готовят со свининой, жиром, рисом и луком. Есть вариант без мяса, но с большим количеством специй. Еще есть зеленая морсилья (с луком-пореем), сладкая (с изюмом, миндалем и корицей) и другие деликатесы.

Не менее популярна кровяная колбаса в Бельгии, где однажды был установлен рекорд: изготовлена колбаса длиной около 4-х метров.

В Белоруссии кровяная колбаса известна под названием кашанка или крупянка – в ее состав входит до четырех видов круп. На Украине кровяную колбасу называют кровянкой и готовят разными способами.

Знаменита на весь мир берлинская кровяная колбаса.

Источник: интернет.